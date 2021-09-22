Председатель Совета Федерации Матвиенко заявила об отсутствии необходимости локдауна

Причин для введения в России локдауна по коронавирусу нет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также Матвиенко отметила, что нет никаких оснований для ужесточения ограничительных мер, действующих во время пандемии COVID-19. Ситуация в стране стабилизируется.

«Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер нет», — сказала спикер Совфеда журналистам в среду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ сообщила, что Россия приближается к «заветным» цифрам коллективного иммунитета. Самым эффективным способом уберечь себя от коронавируса по прежнему считается вакцинация. Уже более 40 млн россиян прошли полный курс вакцинопрофилактики.