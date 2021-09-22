Спикер Совфеда заявила о возможности онлайн-голосования на выборах президента России

Электронное голосование может быть введено в период президентских выборов в России. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Перед выборами главы государства пройдут еще две электоральные кампании. Матвиенко отметила, в эти периоды будет уделено особое внимание онлайн-голосованию. Спикер Совфеда надеется, что система электронного участия в процедуре будет налажена и ее смогут использовать на всех уровнях.

В 2021 году ДЭГ было доступно в шести российских регионах. Кроме того, голосование проходило в течение трех дней. Избиратели могли воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 сентября.