Великобритания надеется на помощь России и Китая в борьбе с энергетическим кризисом

Лондон может столкнуться с энергетическим кризисом, который не переживет «ни одно правительство», считают журналисты газеты The Telegraph. Причем вину за это они возлагают в первую очередь на британских властей, которые оказались настолько увлечены сначала Brexit, а после пандемией COVID-19, что не заметили надвигающейся «катастрофы».

По данным СМИ, в преддверии зимы резервные запасы газа в королевстве находятся практически на нуле. При этом цены на голубое топливо в Европе бьют рекорд за рекордом.

«Все эксперты говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища газа в Европе не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах», — объяснил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер.

Британцам остается только молиться о теплой зиме — в противном случае уповать на благосклонность России и Китая, которые являются главными поставщиками газа в ЕС.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Увеличить транзит из КНР поможет общий промышленный спад или падение цен на рынке недвижимости. Это, по мнению аналитиков, спровоцирует снижение востребованности китайского топлива и даст западным странам возможность пополнить свои запасы по бросовым ценам.

«Мы можем стать свидетелями того, что Китай начнет "сбрасывать" сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок. Если это произойдет достаточно скоро в течение следующего месяца, мы все снова будем спасены от нашей собственной абсолютной некомпетентности», — цитируют в издании слова эксперта по энергетике из «Атлантического совета» Алана Райли.

На руку России и Китаю играет и тот факт, что не только Европа испытывает острую нехватку газа. Так, в США добыча природного топлива сократилась на 40% из-за стихийных бедствий. По той же причине страны Латинской Америки остались без достаточного количества энергии от ГЭС и были вынуждены закупать СПГ.

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При этом британцы не преминули возможностью обвинить Россию в черствости. Мол, даже на фоне надвигающегося кризиса Москва не захотела ослаблять «давление» на Европу.

Напомним, 20 сентября стало известно, что «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности транзита СПГ через Украину и Польшу на октябрь. На этом фоне цена на топливо в ЕС вновь взлетела, превысив отметку в $900 за тысячу кубометров. Теперь в Лондоне надеются, что Москва изменит свою позицию.

«Наша судьба и политическая судьба Бориса Джонсона находятся в руках Китая и России», — резюмировали журналисты.

Ранее немецкая газета Bild выпустила статью, в которой предрекла «шокирующие» цены на отопление в Германии предстоящей зимой.