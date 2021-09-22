Достойно книги рекордов. На Украине создадут огромную карту страны из колбасы

Пока президент Украины Владимир Зеленский пытается решать государственные вопросы в США, группа патриотически настроенных украинцев сосредоточилась на взятии очередного «рекорда». Речь идет о создании самой большой карты государства из колбасной нарезки.

Сотворение «гастрономической Украины» запланировано на 25 сентября в рамках традиционного фестиваля колбасы. Мероприятие пройдет на трассе Одесса-Киев близ поселка Любашевка, который называют «столицей» колбасы.

Грандиозное событие начнется с торжественного приема гостей, которым предоставят возможность заглянуть в место, где творятся кулинарные чудеса, — коптильню.

После знакомства со всеми тайнами приготовления продукта гости смогут осмотреть палатки кудесников декоративно-прикладного искусства и поучаствовать в мастер-классах. Пока не уточняется, что за тренинги ждут украинцев, но после полученных в коптильне знаний, не исключено, что им предложат попробовать силы в создании «докторской» или сервелата.

В развлекательную программу также включено шоу живых скульптур. Возможно посетителям даже удастся насладиться незабываемым танцем «гурки» в компании с «сосиской».

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Но на этом творческая фантазия организаторов фестиваля не заканчивается — гостей мероприятия порадуют еще и театральным представлением «Ода колбасе». Пожалуй, название спектакля шекспировских страстей не обещает, но хорошее настроение — вполне.

Гвоздем программы, конечно, станет создание огромной карты Украины. Вероятно, когда национальный рекорд будет установлен, посетители смогут попробовать «государство» на вкус. Закроют торжество фейерверки и танцы.

Может возникнуть логичный вопрос: почему фестиваль колбасы, а не сала? Но для чествования популярной закуски под «горилку» на Украине отведен специальный день, который с широким размахом ежегодно отмечают 27 августа. К слову, на празднике сала тоже устанавливают национальные рекорды. Например, в 2011 году энтузиасты из Луцка собрали из 600 килограмм сала огромный футбольный мяч.