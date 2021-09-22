Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Достойно книги рекордов. На Украине создадут огромную карту страны из колбасы

Достойно книги рекордов. На Украине создадут огромную карту страны из колбасы

Пока президент Украины Владимир Зеленский пытается решать государственные вопросы в США, группа патриотически настроенных украинцев сосредоточилась на взятии очередного «рекорда». Речь идет о создании самой большой карты государства из колбасной нарезки.

Сотворение «гастрономической Украины» запланировано на 25 сентября в рамках традиционного фестиваля колбасы. Мероприятие пройдет на трассе Одесса-Киев близ поселка Любашевка, который называют «столицей» колбасы.

Грандиозное событие начнется с торжественного приема гостей, которым предоставят возможность заглянуть в место, где творятся кулинарные чудеса, — коптильню.

После знакомства со всеми тайнами приготовления продукта гости смогут осмотреть палатки кудесников декоративно-прикладного искусства и поучаствовать в мастер-классах. Пока не уточняется, что за тренинги ждут украинцев, но после полученных в коптильне знаний, не исключено, что им предложат попробовать силы в создании «докторской» или сервелата.

В развлекательную программу также включено шоу живых скульптур. Возможно посетителям даже удастся насладиться незабываемым танцем «гурки» в компании с «сосиской».

Достойны книги Гиннесса: на Украине создадут огромную карту страны из колбасы
pixabay.com/PD  / 

Но на этом творческая фантазия организаторов фестиваля не заканчивается — гостей мероприятия порадуют еще и театральным представлением «Ода колбасе». Пожалуй, название спектакля шекспировских страстей не обещает, но хорошее настроение — вполне.

Гвоздем программы, конечно, станет создание огромной карты Украины. Вероятно, когда национальный рекорд будет установлен, посетители смогут попробовать «государство» на вкус. Закроют торжество фейерверки и танцы.

Может возникнуть логичный вопрос: почему фестиваль колбасы, а не сала? Но для чествования популярной закуски под «горилку» на Украине отведен специальный день, который с широким размахом ежегодно отмечают 27 августа. К слову, на празднике сала тоже устанавливают национальные рекорды. Например, в 2011 году энтузиасты из Луцка собрали из 600 килограмм сала огромный футбольный мяч.