«Просто бизнес». Почему Россия избегает доптранзита газа через Украину

Амос Хохштейн был назначен на должность советника Госдепартамента США, чтобы дестабилизировать взаимоотношения России и Европы в энергетической сфере. К такому выводу пришел замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач после того, как американский политик потребовал от РФ увеличить транзит газа в Европу через Украину.

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в том, что она своим отказом от использования дополнительных мощностей украинской ГТС пытается ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2». Это заявление российский эксперт назвал «пропагандистскими играми».

«Требования господина Хохштейна абсурдны, так как не имеют никакого отношения к реальному газовому бизнесу. Украинский маршрут самый дорогой из имеющихся опций и для наращивания поставок может рассматриваться только в самую последнюю очередь. Чисто по коммерческим соображениям», — пояснил энергетик.

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Гривач также считает, что в кризисе, который бушует в Европе из-за дефицита газа в хранилищах и рекордных цен на топливо, виноваты США. По словам собеседника «ПС», ситуация с газоснабжением в ЕС могла быть гораздо лучше, если бы не санкционная политика Вашингтона по отношению к «Северному потоку — 2».

Из-за того, что Белый дом оказывал экономическое и политическое давление на Россию, строительство газопровода затянулось на лишних полтора года, и его мощности оказались недоступны потребителям этой осенью.

energystate.ru / Фонд национальной энергетической безопасности

«"Газпром" поставляет в Европу газ в соответствии с контрактными обязательствами. Чтобы они были выше, нужно заключать дополнительные соглашения. Этот процесс в последние годы шел недостаточно интенсивно, так регуляторы и политики не особо приветствовали заключение новых контрактов, а компании отчасти не хотели идти наперекор, отчасти надеялись что будет доступно много спотового СПГ. Эти расчеты оказались неверными», — резюмировал Гривач.

При этом собеседник «ПС» усомнился в искренности намерений США позаботиться о благополучии западных союзников. Вместо того, чтобы устраивать нападки на Россию, считает эксперт, Хохштейн мог призвать американских трейдеров, которые торгуют СПГ, перенаправить транзит из Азии в «нуждающуюся Европу».