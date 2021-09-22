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«Просто бизнес». Почему Россия избегает доптранзита газа через Украину

«Просто бизнес». Почему Россия избегает доптранзита газа через Украину

Амос Хохштейн был назначен на должность советника Госдепартамента США, чтобы дестабилизировать взаимоотношения России и Европы в энергетической сфере. К такому выводу пришел замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач после того, как американский политик потребовал от РФ увеличить транзит газа в Европу через Украину. 

Глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов обвинил Москву в том, что она своим отказом от использования дополнительных мощностей украинской ГТС пытается ускорить запуск газопровода «Северный поток — 2». Это заявление российский эксперт назвал «пропагандистскими играми».

«Требования господина Хохштейна абсурдны, так как не имеют никакого отношения к реальному газовому бизнесу. Украинский маршрут самый дорогой из имеющихся опций и для наращивания поставок может рассматриваться только в самую последнюю очередь. Чисто по коммерческим соображениям», — пояснил энергетик.

Энергетик Гривач объяснил, почему Россия избегает доптранзита газа через Украину
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Гривач также считает, что в кризисе, который бушует в Европе из-за дефицита газа в хранилищах и рекордных цен на топливо, виноваты США. По словам собеседника «ПС», ситуация с газоснабжением в ЕС могла быть гораздо лучше, если бы не санкционная политика Вашингтона по отношению к «Северному потоку — 2».

Из-за того, что Белый дом оказывал экономическое и политическое давление на Россию, строительство газопровода затянулось на лишних полтора года, и его мощности оказались недоступны потребителям этой осенью.

Энергетик Гривач объяснил, почему Россия избегает доптранзита газа через Украину
energystate.ru  / Фонд национальной энергетической безопасности

«"Газпром" поставляет в Европу газ в соответствии с контрактными обязательствами. Чтобы они были выше, нужно заключать дополнительные соглашения. Этот процесс в последние годы шел недостаточно интенсивно, так регуляторы и политики не особо приветствовали заключение новых контрактов, а компании отчасти не хотели идти наперекор, отчасти надеялись что будет доступно много спотового СПГ. Эти расчеты оказались неверными», — резюмировал Гривач.

При этом собеседник «ПС» усомнился в искренности намерений США позаботиться о благополучии западных союзников. Вместо того, чтобы устраивать нападки на Россию, считает эксперт, Хохштейн мог призвать американских трейдеров, которые торгуют СПГ, перенаправить транзит из Азии в «нуждающуюся Европу».