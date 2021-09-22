Губернатор Тульской области Алексей Дюмин официально вступил в должность главы региона. Политик принес торжественную присягу.

В мероприятии принял участие полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. Он отметил, что переизбранный губернатор проявил сильные лидерские качества. За него проголосовали 83,58% граждан.

Алексей Дюмин поблагодарил избирателей за поддержку и подчеркнул, что сохранить доверие граждан для него является делом чести. Глава региона впервые занял пост губернатора в 2016 году.

Он отметил, что прошедшие пять лет были непростыми для региона и государства в целом. Несмотря на это, в Тульской области продолжалось развитие медицины и образования, процитировали Дюмина на телеканале «360».