Песков заявил об историческом максимуме поставок газа в Европу

Россия выполняет все контрактные обязательства по экспорту газа в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, страна сейчас вообще близка к историческому максимуму поставок топлива европейским покупателям. Таким образом Песков ответил на слова представляющего Госдеп США Амоса Хохштейна. Тот назвал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита через Украину «вызывающим беспокойство».

Увеличение транзита топлива, по словам Пескова, возможно при условии его продажи. Газ сначала продается, потом добывается и уже после этого транспортируется.

«Невозможно транзитировать газ, не продав его», — заявил Песков.

Чтобы увеличить объем поставок через Украину, «Газпрому» необходимо увеличить объемы проданного Европе газа.