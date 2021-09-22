Бастрыкин возложил цветы у стихийного мемориала в память о жертвах пермского стрелка

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин и другие сотрудники ведомства прибыли в Пермь и возложили цветы у стихийного мемориала в память о жертвах Тимура Б.

Глава Следственного комитета России Бастрыкин почтил память о жертвах пермского стрелка, возложив вместе со своими коллегами цветы у стихийного мемориала, который местные жители организовали рядом с местом трагедии. Позже председатель СК посетил городские больницы, где сейчас проходят лечение пострадавшие и обсудил с ними превентивные меры в связи с ЧП.

Напомним, что в минувший понедельник утром Тимур Б. открыл огонь в здании Пермского государственного университета. В результате стрельбы шесть человек погибли, еще 43 получили ранения различной степени тяжести. Семеро из них были вчера доставлены в Москву спецбортом МЧС для прохождения лечения.

Стрелок также находится в больнице. Он был ранен правоохранителем во время задержания, так как начал оказывать сопротивление. Вчера ему провели ампутацию нижней конечности.Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Врачи предполагают, что серьезное ранение в спину может парализовать Тимура Б.