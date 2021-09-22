Глава ЦБ РФ призвала «привести в порядок» оборот персональных данных россиян

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина призвала защитить персональные данные россиян на заседании Совета Федерации, сообщает Прайм.

По ее мнению, на сегодняшний момент сведения о российских гражданах находятся почти в открытом доступе. Она отметила, что этой лазейкой часто пользуются мошенники.

«Одна из тем, я в этом тоже разбиралась, почему у нас так развито телефонное мошенничество, а в в других странах его меньше. У нас персональные данные практически в открытом доступе», — заявила Набиуллина.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новом способе мошенничества в интернете через сайт «Госуслуги». По его словам, злоумышленники рассылают СМС от имени портала якобы о необходимости повторной регистрации из-за технического сбоя. Перешедшие по ссылке попадают на страницу-двойник, где их персональные данные попадают в руки преступников.

Пандемия коронавируса также предоставила новые возможности для мошенников. В августе этого года Интерпол опубликовал отчет по безопасности, где отмечен рост киберпреступлений. Преступники взламывают домашние компьютеры сотрудников на удаленной работе и подключаются к корпоративным сетям.