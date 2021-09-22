«Нелепые учения». Военные Латвии попросили грибников помочь им найти пропавший дрон

Военные учения Namejs-2021 в Латвии вызывают лишь насмешку у других стран. Если на прошлой неделе Национальные вооруженные силы (НВС) республики доводили до слез местных жителей, бегая по улицам Риги с автоматами наперевес, то на этот раз потеряли беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили обозреватели портала lv.baltnews.

По данным местного агентства LETA, беспилотник пропал с радаров еще 16 сентября. Как подчеркнула представитель НВС Сандра Брале, это произошло на маршруте между городами Резекне и Гулбене, расположенными на востоке страны в регионе Латгалия.

«С него перестал поступать сигнал, поэтому место его приземления неизвестно», — посетовала Брале.

Уточняется, что дрон был серого цвета, весил шесть килограммов, а его длина и ширина составляли 1,4 метра и 2,8 метра соответственно. По словам Брале, беспилотник использовался для поддержания военных операций.

Федеральное агентство новостей / Карен Маркарян

В этой связи латвийские военные призвали грибников, лесоразработчиков и окрестных жителей «обращать внимание на неизвестные предметы», а в случае обнаружения заплутавшего дрона — сообщить об этом представителям вооруженных сил.

«Номинация "самые нелепые военные учения" достается Namejs-2021 в Латвии. Латвийские военные просят грибников помочь им найти пропавший во время учений беспилотник. Что еще ожидать от учений?» — иронизируют эксперты.

Аналитики напомнили, как ранее латвийская армия отрабатывала боевые действия в городских условиях. На улицах столицы происходили взрывы, по закоулкам дворов прятались армейцы в камуфляже, а военная техника периодически блокировала движение на дорогах.

Учения Namejs-2021 будут проходить в Латвии до 3 октября. В них задействовано более девяти тысяч военных, в том числе солдаты из США, Великобритании, Канады, Германии, Польши и других стран.

В рамках маневров планируется провести ряд тактических операций в гибридном и традиционном конфликтах. Для этого учения разделили на два этапа, каждый из которых длится чуть более двух недель. Активная фаза придется на 25-26 сентября в Латгалии, Видземе и Селии.