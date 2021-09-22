Владимир Зеленский не знает, кто стоит за покушением на его советника

Покушение на советника украинского лидера Сергея Шефира не останется без ответа. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

После сообщений об обстреле автомобиля своего помощника Зеленский записал видеообращение, которое опубликовано в Telegram-канале. Лидер страны не знает, кто стоит за покушением на Шефира. После выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке президент отправится в Киев.

«Кто за этим стоит, скажу честно, не знаю пока. Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние, но силами не считаю их, потому что передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость, а вот ответ будет сильным», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно, что автомобиль Шефира обстреляли в Киевской области. Сам чиновник не пострадал. Его водитель получил ранение. В машину стреляли больше десяти раз, сообщили на телеканале «360».