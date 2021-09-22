Песков: в точности пересчета результатов ДЭГ в Москве смогут убедиться все заинтересованные лица

Сверка результатов думских выборов демонстрирует прозрачность голосования и повышает общий уровень доверия, о чем заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду представитель Кремля рассказал журналистам с какой целью проводят пересчет голосов. По словам пресс-секретаря, заинтересованным лицам дадут возможность убедиться в корректности итогов дистанционного голосования в Москве.

«Это демонстрация абсолютной прозрачности. С нашей точки зрения, именно так и нужно это воспринимать», — подчеркнул Песков.

Ранее о запланированном в московском штабе аудите онлайн-голосования журналистам рассказал председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) дистанционного электронного голосования Илья Массух. Удаленная система голосования штатно работала в шести регионах, но по словам Массуха, в Москве с начала голосования системы ДЭГ были подвержены техническим сбоям.