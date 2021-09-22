Пригожин намекнул, «откуда ноги растут» в материале о Гоголине

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал запрос издания «Подъем» о предполагаемом участнике нападения на депутата Бориса Вишневского Максиме Гоголине.

Главред Юлия Доренко попросила ответить на соответствующую публикацию «Фонтанки». Издание утверждает, что Гоголин сотрудничает с политтехнологами, которые якобы связаны с Пригожиным.

Редактор «Подъема» также вспомнила об анкете Гоголина, данные о котором приводил «Центр «Досье». В пресс-службе компании «Конкорд» подчеркнули, что «в данной информации много путаницы».

«Сведения «Центра «Досье» являются полной чушью. «Центр «Досье» — это кооператив фантазеров имени Ходорковского», — ответила пресс-служба компании «Конкорд» на своей странице в «ВКонтакте».

Также пресс-служба обратила внимание, что на выборах в Законодательное собрание Петербурга и Государственную думу в 2021 году Евгений Пригожин и Медиагруппа «Патриот», упоминающаяся в запросе, не принимали никакого участия и не противодействовали депутату Вишневскому. С Гоголиным ни бизнесмен, ни знакомые ему люди никогда не общались. Пригожин также намекнул, «откуда ноги растут» в истории, опубликованной «Фонтанкой».

«Что касается господина Гоголина в различных кружках по интересам, так мало ли мошенников записываются на курсы кройки и шитья. Это не значит, что шить надо переставать. Я думаю, что историю, откуда ноги растут, очень неплохо описало издание «Фонтанка». Единственная неточность, которую они допустили, это про карандаш политтехнологов. Политтехнолог — всегда художник, и на карандаше у него может быть кто угодно», — заявил бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин с юмором ответил на вопрос о предстоящем суде с «Эхом Москвы» и журналистом Виктором Шендеровичем. Предприниматель попросил своих юристов быть помягче с автором программы «Куклы». На фоне событий по «клонированию» Вишневского Шендерович вполне может быть ненастоящим, пошутил Пригожин.