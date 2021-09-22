«Категорически не согласны»: Песков отреагировал на позицию Турции по Крыму

Российской стороне хорошо известна позиция властей Турции по принадлежности Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Москве сожалеют, что слова о полуострове звучат в преддверии визита турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Власти РФ категорически не согласны с позицией официальной Анкары, отреагировал Песков на выступление главы республики.

Спикер добавил, что в настоящее время Россия предпочитает сосредоточиться на развитии двусторонних отношений стран.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает итоги думских выборов в Крыму. Результаты голосования не имеют юридической силы в стране, отметил президент.

Российская сторона обратит внимание на это и сделает соответствующие выводы, привели слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на телеканале «360».