Следователи возбудили дело после пропажи Ан-26 под Хабаровском

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. На борту воздушного судна находились шесть человек.

Следователи устанавливают обстоятельства авиапроисшествия, но говорить о причинах пока сложно, необходимо организовать поиск, который сейчас осложняют погодные условия, сообщила ФАН старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Наталия Чернакова.

Ан-26 пропал с радаров во время технического полета в 40 км от Хабаровска. Источник в авиакомпании «Летные проверки и системы», которой принадлежит пропавший лайнер, заявил, что самолет является гражданским, передает ФАН.