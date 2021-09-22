Песков исключил причастность Москвы к покушению на помощника Зеленского Шефира

Версия о «российском следе» в покушении на помощника Зеленского не имеет ничего общего с реальным положением дел. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, попытки Киева связать покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира с «российским следом» можно объяснить излишне экзальтированным эмоциональным состоянием.

«К сожалению, в наше время на Украине, что бы ни произошло, никто из действующих политиков не в состоянии исключить «российского следа»», — отметил Песков, подчеркнув, что такие заявления не имеют ничего общего с реальным положением дел.

Напомним, на данный момент в Киеве существует три версии мотива преступления. Покушение на первого помощника президента Украины могло произойти по основным причинам: борьба олигархов, месть ОПГ или «российский след». Такое мнение выразил лидер парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.