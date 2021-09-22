Кремль указал на упущение в речи Байдена с трибуны Генассамблеи ООН

Президент США Джо Байден в выступлении на сессии Генассамблеи ООН не упомянул одну важную деталь, заметили в Кремле.

В России сожалеют, что американский лидер не упомянул необходимость строить отношения на принципах взаимного уважения, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Джо Байден призвал мир объединиться для развития международного права. По его словам, каждое государство — член ООН также обязано соблюдать фундаментальные обязательства, которые взяло на себя, передавал телеканал «360».