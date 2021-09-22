Лидер «Слуги народа»: покушение на советника Зеленского могли совершить контрабандисты

Покушение на советника украинского президента Сергея Шефира может быть местью. Об этом в беседе с журналистами местных СМИ заявил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

В комментариях прессе представитель объединения озвучил свои версии произошедшего события. По его мнению, покушение на помощника лидера страны Владимира Зеленского могли совершить контрабандисты. В таком случае действия являются «приветом» из криминального мира. Ведь в прошлом глава государства приложил немало усилий для устранения этой линии преступности в стране, уточнил Арахамия.

Другая версия может иметь отношение к зарубежным странам, добавил депутат.

«Вторая версия — может быть, это "российский след", потому что в последнее время идет очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — отметил лидер партии.

Ранее стало известно, что в Киевской области совершили покушение на Шефира. В его автомобиль стреляли больше десяти раз. Сам чиновник не пострадал. Водитель получил ранение, сообщили на телеканале «360».