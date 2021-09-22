«Такой классный!»: Читатели Yahoo News Japan восхитились российскими багги «Сармат-2»

Новые полноприводные багги — легкие автомобили небольших габаритов с высокой проходимостью по бездорожью — «Сармат-2» успешно прошли испытания в рамках масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021».

Трехместные машины оснащены двигателем с мощностью 105 лошадиных сил, достигают максимальной скорости 130 км/ч, а грузоподъемность «Сарматов» составляет 600 кг. Кроме того, крыши багги оборудованы орудийными башнями с возможностью поворота на 360 градусов, а небольшой вес машин позволяет перемещать их на вертолете.

Увидев «Сарматы» на видео, опубликованном в Сети, читатели японского издания Yahoo News Japan пришли в восторг. Многие отметили «изящность и красоту» военных автомобилей.

«Он такой классный! Выглядит красиво, поскольку ориентирован на мобильность», «В России при разработке самолетов, кораблей и даже автомобилей приоритет отдается функциональности, что отражается на внешнем виде, поэтому они получаются такими красивыми», — поделились впечатлением пользователи.

Читатель, подписавшийся именем «Кики», даже заподозрил, что с помощью «Сарматов-2» Россия намеревается покорить Ближний Восток, поскольку, на его взгляд, багги предназначены для езды по пустыням и тундре.

Ранее американский генерал Джон Хайтен высказал мнение, что за последние 20 лет российская армия сильно преобразилась — она стала «невероятно сильной» и теперь является «серьезным вызовом» для Соединенных Штатов.