Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Директор «Руспродсоюза» Востриков подтвердил опасность роста цен на макароны

Директор «Руспродсоюза» Востриков подтвердил опасность роста цен на макароны

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал об угрозе роста цен на некоторые виды макрон.

Жители России могут столкнуться с резким подорожанием макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Эти опасения Востриков подтвердил в комментарии телеканалу «360».

По мнению эксперта, изменения не затронут массового потребителя, поскольку основными покупателями выступают рестораны и предприятия общепита. Граждане чаще склоняются к вермишели из муки высшего сорта.

«Здесь надо четко разделять, что для макарон твердых сортов используют не муку высшего сорта. Это отдельная пшеница, которой не так много. Она в закупке в два раза отличается по стоимости. Здесь нельзя говорить, допустим, о вермишели либо макаронах из мягких сортов пшеницы», — отметил специалист.

Востриков подчеркнул, что рынок макаронных изделий высококонкурентный, из-за чего он исключает возможность спекуляций и искусственного завышения цен.