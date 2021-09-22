Директор «Руспродсоюза» Востриков подтвердил опасность роста цен на макароны

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал об угрозе роста цен на некоторые виды макрон.

Жители России могут столкнуться с резким подорожанием макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Эти опасения Востриков подтвердил в комментарии телеканалу «360».

По мнению эксперта, изменения не затронут массового потребителя, поскольку основными покупателями выступают рестораны и предприятия общепита. Граждане чаще склоняются к вермишели из муки высшего сорта.

«Здесь надо четко разделять, что для макарон твердых сортов используют не муку высшего сорта. Это отдельная пшеница, которой не так много. Она в закупке в два раза отличается по стоимости. Здесь нельзя говорить, допустим, о вермишели либо макаронах из мягких сортов пшеницы», — отметил специалист.

Востриков подчеркнул, что рынок макаронных изделий высококонкурентный, из-за чего он исключает возможность спекуляций и искусственного завышения цен.