Бабицкий: позиция Кремля по отношению к Украине и Донбассу становится жестче

Предварительные итоги выборов в Государственную думу позволяют предположить, что появление в российском парламенте «ветеранов боевых действий» в ЛНР и ДНР, приведет к ужесточению донбасской повестки.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, комментируя мнение политолога и участника прошедших выборов Сергея Маркова, написавшего в Facebook, что в Думе теперь появятся «неформальная фракция «ветеранов войны в Донбассе», жесткие патриоты».

Как отмечает Бабицкий, по предварительным итогам выборов в Государственную думу, партия «Единая Россия» сохранила конституционное большинство, получив 324 мандата.

Но появление в Думе участников боевых действий в Донбассе, которые уверены, что Россия должна либо признать независимость Луганской и Донецкой народных республик от Украины, либо включить их в свой состав, приведет к тому, что тема завершения военного конфликта в Донбассе будет подниматься в парламенте чаще и жестче, чем это делалось раньше. Тем более, напомнил журналист, что за признание или присоединение республик Донбасса выступают не только члены партии «Справедливая Россия – за Правду», но и другие прошедшие в парламент партии – КПРФ и ЛДПР.

«Таким образом, можно говорить об ужесточении донбасской повестки. Хотя это вовсе не значит, что вопрос будет точно решен, а тем более решен быстро. Дело в том, что, признавая республики суверенными государствами или паче чаяния делая их своею частью, Россия автоматически ставит точку в "минском процессе", что дает Киеву возможность обвинить российскую сторону в саботаже мирного процесса», — объясняет Андрей Бабицкий.

Москва, по его словам, не может позволить этому произойти, так как тогда заявления Украине о России, как о «стране-агрессоре», станут хоть немного обоснованными.

Поэтому, считает журналист, Кремль, не останавливая в реальности процесс объединения и интеграции ЛНР и ДНР в РФ, будет немного сдерживать горячие порывы тех, кто говорит об этом публично.

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Сам факт того, что жители Луганской и Донецкой народных республик, получившие российские паспорта, приняли участие в выборах в Государственную думу, вывели уровень взаимоотношений Донбасса с Россией на новый уровень.

«Москва прямо поддержала своих новых граждан, подтвердив, что они обладают всей полнотой конституционных прав, — подчеркнул Бабицкий. — Это значительно увеличивает шанс прямого вмешательства России в конфликт в случае военного обострения по образцу принуждения Грузии к миру в августе 2008 года. Одна из поправок в Конституцию РФ возлагает на российскую власть прямую обязанность защищать соотечественников».

Уже это, по словам журналиста, позволяет утверждать, что Кремль занял более жесткую позицию по отношению к Украине и к республикам Донбасса, во всяком случае в том, что касается обеспечения безопасности жителей Республик.

Российская стратегия по отношению к Киеву не претерпит серьезных изменений или станет более бескомпромиссной, добавил Бабицкий. Об этом говорит тот факт, что партийный список «Единой России» на выборах в ГД возглавили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, отвечающие за формирование внешнего контура военно-политического курса РФ.

«Лавров продолжит раз за разом напоминать украинскому руководству о безальтернативности Минских соглашений, а Шойгу, как это уже происходило не так давно, обеспечивать силовое прикрытие, перебрасывая войска к границе в случае возникновения тех или иных угроз», — уверен, автор материала.

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Таким образом, интеграция Республик в РФ становится всеобъемлющей, и Москва открыто демонстрирует стремление забрать Донбасс. В Киеве же, очень долго не понимали этой тенденции, считая, что Россия не хочет обзаводиться «токсичным активом» и поэтому стремится «впихнуть» Донбасс обратно в состав Украины.

Однако теперь, стало окончательно ясно, что российское руководство не поддастся давлению Запада и не откажется от поддержки ЛНР и ДНР, а наоборот оказывает Республикам все более обширную помощь, активно вовлекая жителей Донбасса во внутрироссийскую жизнь.

Такой системный подход сейчас поддерживает большая часть российская властная элита. А результаты выборов в ГД показывают, что этот подход набирает обороты и тема Донбасса в общественном сознании не только не теряет актуальности, но и становится одним из критериев, определяющих образ настоящего русского человека, заключил Бабицкий.