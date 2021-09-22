«Условный рефлекс»: Сатановский предложил США поставлять через Украину «газ свободы»

Назойливые требования западных стран в адрес России по поводу украинского транзита вызывают лишь «брезгливую жалость». Вместо того, чтобы выставлять какие-либо условия Москве, США уже давно могли бы начать поставлять в Европу через Киев собственный «газ свободы». Об этом в Telegram-канале «Армагеддоныч» написал политолог Евгений Сатановский.

«Это как будто пьяный бомж, только что из лужи, тебе пытается что-то насчет смысла жизни наставительно указать. При этом, сколько от него ни шарахайся, никак не отлипает, тащится и тащится за тобой, канючит и канючит, зудит и зудит, морализаторствует и не пойми чем грозит, как миссионер туземцу. Очень противно», — был категоричен Сатановский.

Так он прокомментировал заявление представителя Госдепа США Амоса Хохштейна, который потребовал от России увеличить поставки газа в Европу через Украину. В беседе с Bloomberg чиновник также выразил беспокойство отказом «Газпрома» забронировать дополнительные объемы транзита сырья на октябрь.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

«В действительности через Украину пролегают газопроводы с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — подчеркнул Хохштейн.

Кроме того, представитель Госдепа обвинил Москву в желании ускорить запуск «Северного потока — 2». При этом в «Газпроме» неоднократно подчеркивали, что поставляют газ в Европу в полном соответствии с контрактами.

«Почему поставки газа в Европу и маршруты, которыми он туда экспортируется, должны кого-то в США интересовать? А если и так понятно, что это не их собачье дело, зачем вообще было рот открывать?» — возмутился эксперт.

2qm.ru / Борис Гришин

Сатановский выразил мнение, что на Западе уже давно выработался «условный рефлекс» — определенным образом реагировать на цепочку слов «Украина, поставки газа, Европа, Россия», будто на «команду дрессировщика».

«Человек же, существо не только социальное, но и биологическое. Ну, природа в Хохштейне и возобладала. Было бы интересно провести научный эксперимент. К примеру, выработать в Госдепе рефлекс слюноотделения. Как им скажешь: "Крым — это Россия", чтобы у всех там отходила слюна. Или на "Путин!" — они бы писались. А на "Донбасс", — вообще падали кверху животами и сучили конечностями», — иронизирует Сатановский.

Политолог напомнил, что в ноябре этого года Россию может посетить замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Не исключено, что одной из главных тем переговоров станет Украина. Однако, по словам Сатановского, никакого позитива ни от Нуланд, ни от других посланцев США и Европы Москве «не светит».

«И, главное, чего при всем желании никак невозможно понять: если Европа, газ и Украина так всех в Америке беспокоят, так и поставили бы им свой "газ свободы" по каким угодно маршрутам! Денег бы немеряно заработали», — резюмировал он.

Последнее время в Европе отмечают рекордный рост цен на газ. 15 сентября стоимость фьючерса по индексу голландского TTF в моменте достигала $963,9 за тысячу кубометров, а 20 сентября составила рекордные $911,2. Глава «Газпрома» Алексей Миллер связывает ценовые рекорды с нехваткой запасов голубого топлива в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы.