Военный эксперт Литовкин: «Калашников» готовит «умный автомат» для спецназа РФ

Отечественные инженеры заняты разработкой первого в истории российского вооружения «умного автомата». По словам главного конструктора АО «Концерн "Калашников"» Сергея Уржумцева, оружие будет оснащено нейронными сетями, которые помогут военнослужащему вести стрельбу.

Некоторые системы уже показали министру обороны страны Сергею Шойгу в рамках закрытой презентации на недавнем техническом форуме «Армия-2021». О реакции главы военного ведомства на увиденное Уржумцев не рассказал. Известно лишь то, что концерн собирается предложить Минобороны открыть отдельные опытно-конструкторские базы, которые будут заниматься серийной отработкой в будущем.

ФБА «Экономика сегодня» / Борис Гришин

Нейросети будут отвечать за поиск противника, его сопровождение, расчет поправок, прицеливание и ведение огня. Оператору нужно будет лишь принимать решения. Чтобы системы работали слаженно, все электронные и оптические устройства объединят в единую техническую среду.

«Современные технологии позволяют обеспечивать производство выстрела в момент времени, при котором поражение цели, расположенной на той или иной дальности при тех или иных метеорологических и прочих условиях, будет гарантировано. Причем от стрелка потребуется только дать разрешение на производство выстрела по данной цели путем нажатия на спусковой крючок», — объяснил Сергей Уржумцев.

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин остался доволен инициативой разработчиков концерна «Калашников», однако усомнился в скорых сроках реализации задумки. Счет здесь идет на годы, считает эксперт, а значит опытные образцы доберутся до действующих войск лишь через несколько лет.

Федеральное агентство новостей /

Литовкин обратил внимание, что разработка «умного автомата» ведется с упором не на регулярные войска.

«Сколько будет идти разработка такой сложной системы — большой вопрос. Также нужно найти немалые средства на новое вооружение. Я считаю, что рядовые солдаты не будут иметь доступа к таким технологиям. Такой автомат рассчитан на спецназ, его будут производить в ограниченных сериях», — уверен военный специалист.

Концерн «Калашников» явно идет по пути синхронизации с «умными» системами. К примеру, в августе этого года инженеры объявили о начале производства серийной версии ружья MP-155 Ultima. Его особенностями являются синхронизация с мобильным устройством и возможность обучать своего «хозяина» в режиме реального времени. На дисплее расположены счетчик патронов, компас, часы и таймер.