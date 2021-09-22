Путин подписал указ о награждении полицейского, который обезвредил пермского стрелка

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества лейтенанта полиции, который обезвредил напавшего на университет в Перми.

Об утверждении указа главы государства сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что документ адресован Министерству внутренних дел России.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции», — говорится в указе Путина.

Кроме того, президент распорядился наградить старшего лейтенанта полиции Владимира Макарова. Он получит медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Представленные к награде полицейские первыми прибыли к вузу, в котором началась стрельба. Правоохранители, являющиеся сотрудниками ГИБДД, дежурили неподалеку от места происшествия. Калинин обезвредил и задержал пермского стрелка, а его напарник помогал эвакуировать людей.