Уголовное дело возбудили после покушения на советника президента Украины Шефира

Злоумышленники обстреляли автомобиль первого помощника Зеленского Сергея Шефира под Киевом. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел рядом с селом Лесники на дороге через лесополосу. В результате обстрела автомобиля Сергея Шефира был был ранен водитель. По данным Национальной полиции Украины, при осмотре машины правоохранители нашли более 10 пуль.

В настоящее время полиция объявила специальную операцию по розыску стрелявших. Уголовное дело возбуждено по статье «умышленное убийство».

По последним данным, преступники ранили водителя чиновника. Пострадавший получил три пули. Врачи борются за его жизнь. Обстоятельства преступления устанавливаются. Злоумышленников ищут по всей стране.