Офис президента Украины назвал нападение на Шефира попыткой демонстративного убийства

Нападение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира является попыткой демонстративного убийства, заявили в офисе главы государства.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал покушение на Шефира жестоким и намеренным.

«Нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — сказал Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, сам Сергей Шефир не пострадал в результате покушения, однако его водитель ранен и госпитализирован в больницу.