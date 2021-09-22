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Офис президента Украины назвал нападение на Шефира попыткой демонстративного убийства

Офис президента Украины назвал нападение на Шефира попыткой демонстративного убийства

Нападение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира является попыткой демонстративного убийства, заявили в офисе главы государства.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал покушение на Шефира жестоким и намеренным.

«Нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды», — сказал Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, сам Сергей Шефир не пострадал в результате покушения, однако его водитель ранен и госпитализирован в больницу.