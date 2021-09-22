TNI: Россия обставила США в области противоракетной обороны

США признали необходимость инвестировать деньги в усовершенствование противоракетной обороны на фоне потенциальных вызовов со стороны Северной Кореи, а также возрастающего военного потенциала Китая и России. Такое мнение выразил американский обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

Особое внимание журналист уделил испытаниям новой ракеты-перехватчика, которые еще в апреле провели Воздушно-космические силы РФ. Цитируя российских экспертов, Эпископос пишет, что по характеристикам (дальность, точность, срок службы) новая ракета значительно превосходит все существующие виды вооружений. Кроме того, она способна безошибочно перехватывать даже гиперзвуковые баллистические ракеты.

«Ракета запускается с начальной скоростью 1000 км/ч, быстро разгоняясь до сверхзвуковых скоростей», — добавил журналист.

Также ссылаясь на утверждения российских источников, Эпископос отметил, что новая разработка увеличит разрыв между возможностями противоракетной обороны РФ и США, чьи перехватчики наделены «скоростью черепахи».

В том числе и в связи с российскими разработками, в Вашингтоне не стихают разговоры о важности создания новой интегрированной инфраструктуры противоракетной обороны для защиты американцев. В частности, об этом заявлял американский генерал ВВС Джон Хайтен.

По словам военного, работа в этом направлении уже ведется, правда, появления американского перехватчика следующего поколения стоит ожидать не ранее, чем в 2028 году.

Ранее Эпископос заявил, что российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» оказались неуловимыми для западных ПРО, из чего следует, что подводные лодки Соединенных Штатов совершенно беззащитны.