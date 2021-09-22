Алексей Сорокин представил логотип финала Лиги чемпионов на «Газпром Арене»

Глава оргкомитета финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 Алексей Сорокин представил логотип решающего матча турнира, который примет Санкт-Петербург.

Представители УЕФА 22 сентября прилетели в Санкт-Петербург, где был презентован логотип и постер финала Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Газпром Арена», который ранее принимал игры ЧМ-2018 и Евро-2020. Логотип финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге отражает «культурное наследие» Северной столицы и всей России в этом целом, заметил Алексей Сорокин. Он подчеркнул, что город на Неве будет охвачен событиями предстоящего поединка.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года. В прошлом сезоне победителем турнира во второй раз в истории стал лондонский «Челси».