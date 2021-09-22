В ПФР рассказали о новой прибавке к пенсии

В ПФР сообщили, что ряд категорий граждан начнет получать дополнительную ежемесячную выплату. Средний размер пособия будет составлять примерно 1900 рублей.

Рассчитывать на прибавку могут все, кто в течение 2020 года осуществляли отчисления по программе государственного софинансирования пенсии. Согласно условиям этой программы, граждане направляют в ПФР определенную часть денежных средств из зарплаты, а государство впоследствии эти отчисления увеличивает.

Однако к повышению подлежат только платежи от 2 до 12 тысяч рублей в год. Если люди перечисляют в ПФР суммы в пределах этого диапазона, то государство умножит накопления вдвое.

В течение прошлого года отчисления россиян достигли 3,4 млрд рублей, а итоговая сумма с учетом государственных бонусов превысила 6,4 млрд рублей.

Эти деньги станут дополнением к основной пенсии участников программы. В фонде подчеркнули, что средства будут начисляться на лицевые счета россиян. Кроме того, сумма в 1900 рублей не окончательная, она будет расти регулярно за счет государственных инвестиций.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что со следующего года социальные выплаты будут начисляться автоматически.