Неизвестные совершили покушение на советника Зеленского

Совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил журналистам народный депутат Украины Александр Шевченко.

Нападение произошло во время поездки Шефира, преступник открыл огонь по его автомобилю. Ранения получил шофер, его уже доставили в реанимацию. Шефир не пострадал. Информацию подтвердили источники в МВД Украины, где сообщили, что машину первого помощника Зеленского обстреляли под Киевом.

«Ранили водителя, который получил три пули», — передает нардеп Евгений Шевченко.

Шефир является близким соратником Зеленского и знаком с ним еще со времен «95 квартала», где они были бизнес-партнерами.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что ее сотрудники расследуют не менее шести уголовных делах, которые были заведены при наследовании предотвращенных покушений на жизнь украинского президента Владимира Зеленского. На данный момент расследование трех дел уже завершено, а оставшиеся находятся в стадии разработки и поиска материалов.