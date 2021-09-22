Рекордные цены на газ оставят Германию без отопления

Германии может дорого обойтись предстоящий зимний сезон. С таким заявлением выступила немецкая газета Bild после опроса экспертов.

«Миллионам немцев придется дрожать еще до этой зимы: шок от стоимости отопления неизбежен! Причиной являются рекордные цены на газ и электроэнергию, а также резко возросшие цены на мазут», — сообщает издание.

По данным бирж, в начале сентября цены на газ в Европе резко возросли. Его стоимость достигла около $659 за тысячу кубометров и продолжала расти до отметки в $908.

Эксперт из Центра анализа европейской политики Бенджамин Шмитт считает, что одной из главных причин тяжелой для Германии ситуации стали попытки Москвы извлечь выгоду от повышения цен на газ. По его мнению, российская компания «Газпром» специально заполняет системы хранения газа в Европе не в полном объеме. Таким образом Москва хочет быстрее добиться запуска в работу газопровода «Северный поток — 2».

Ранее российский политолог и экономист Михаил Хазин рассказал о возможности Германии получить российский газ до полной сертификации «Северного потока — 2». Он считает, что немцы смогут схитрить во время тестирования газопровода и замаскировать поставки ремонтными работами.