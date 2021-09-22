Представитель крымских татар Умеров негативно отреагировал на слова Эрдогана о полуострове

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершает глубокую геополитическую ошибку, отказываясь от признания Крыма частью России, сказал представитель крымских татар Эйваз Умеров.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров рекомендует Анкаре не наступать «на одни и те же грабли».

«Оставив позади проблему признания Северного Кипра, руководство Турции в вопросе Крыма наступает на одни и те же грабли», — сказал Умеров в комментарии РИА Новости.

Если бы Турция признала российский статус Крыма, то это положительно отразилось на отношениях между Москвой и Анкарой, подчеркнул Эйваз Умеров.