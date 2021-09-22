Котяков: страховые пенсии россиян в следующем году проиндексируют на 5,9%

Порядок индексации страховых пенсий в 2022 году озвучил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По законодательству перерасчет пенсий для неработающих пожилых граждан проводится на уровне выше годовой инфляции, напомнил министр. Минэкономразвития накануне представило новый прогноз, в соответствии с которым инфляция в 2022 году составит 5,8%.

«С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — уточнил глава Минтруда в интервью РИА Новости.

Так, в следующем году размер выплаты неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, еще год спустя — 20 469 рублей.

Ежегодная индексация страховых пенсий осуществляется 1 января. В 2021 году коэффициент составил 6,3%, а средний размер пенсионной выплаты — 16 789 рублей. Социальные пенсии граждан ежегодно индексируют 1 апреля.