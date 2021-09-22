Роспотребнадзор сообщил о темпах распространения COVID-19 в российских регионах

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 36 регионах России. Об этом сообщила главный санитарный врач страны, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Все системы, задействованные в обеспечении противоэпидемических мероприятий, должны быть подготовлены к работе. Они помогут предотвратить появление проблем со здоровьем у людей на фоне распространения COVID-19, объяснила Попова в беседе с телеканалом НТВ.

Заболеваемость коронавирусом растет в зависимости от сезона. Осенью, помимо COVID-19, начинают распространяться и другие вирусные инфекции. Защитой от них является массовая вакцинация. Гражданам рекомендуется привиться не только от коронавируса, но и от гриппа.