«Удар в спину»: США «нахамили» Европе в отместку за выгодные контракты с Россией

Срыв США многомиллиардной «сделки века» между Францией и Австралией вызвал волну негодования не только в Париже, но и во всем Евросоюзе. Ведь в свое время Брюссель отказался от выгодного сотрудничества с Россией в угоду Вашингтону, а взамен получил лишь «хамство, пренебрежение и предательство» со стороны давнего союзника.

Удар в спину

О том, что в американо-европейских отношениях «что-то сломалось», стало понятно еще в середине сентября. Тогда Вашингтон объявил о создании нового военно-политического блока совместно с Великобританией и Австралией, получившего название AUKUS (по первым буквам стран — участниц: Australia, United Kingdom, United States).

Главная задача AUKUS состоит в том, чтобы противостоять растущей роли Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, указали эксперты аналитического портала RuBaltic. Однако если вдаваться в детали военного соглашения, то стороны также обязались закупать военную технику друг у друга и оказывать содействие в укреплении обороноспособности блока.

Global Look Press / Oliver Contreras

В этой связи Австралия была вынуждена разорвать контракт на покупку 12 дизельных подлодок у Франции на сумму $66 млрд. Вместо этого Канберра договорилась о поставке атомных субмарин с Вашингтоном.

«Галльский темперамент после такого, понятное дело, выплеснулся наружу. Французского посла впервые со времен провозглашения независимости США отозвали из Вашингтона. Глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан назвал поступок американцев “ударом в спину”», — отметили в издании.

Не ожидали подобного предательства со стороны Вашингтона и его европейские союзники по НАТО. К примеру, комиссар Евросоюза по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил о том, что сообщество может пересмотреть свое партнерство с американцами на фоне образования AUKUS.

«Конечно, в Европе растет ощущение, что в наших трансатлантических отношениях что-то сломано», — посетовал Бретон в интервью газете Financial Times.

ФБА «Экономика сегодня» . / Степан Яцко

Старая песня

Примечательно, что Франция уже не впервые становится заложником американской политики. Как напомнили обозреватели, в 2011 году Париж и Москва подписали контракт на поставку двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral.

По соглашению, первое судно Россия должна была получить в 2014 году, второе — год спустя. Общая сумма контракта составила €1,2 млрд.

Однако после событий 2014 года США выступили категорически против сделки — при том, что Mistral уже были построены. На тот момент президент Франции Франсуа Олланд отказался передавать Москве корабли-вертолетоносцы до тех пор, пока она не «изменит свое поведение».

«Париж разорвал сверхвыгодный для французского ВПК контракт, вернул России около миллиарда евро плюс компенсировал все накладные расходы, включая обучение российских экипажей Mistral только потому, что заокеанские союзники воззвали к трансатлантической солидарности и поддержке Украины в борьбе с “российской агрессией”», — иронизируют в RuBaltic.

wikipedia.org / Rama / CC BY-SA 2.0 fr

И теперь, спустя семь лет после этого случая, американцы решили «отблагодарить» своих «верных» французских союзников. Пожертвовав отношениями с Парижем, они четко дали понять, что дружба с европейцами для них больше не является приоритетом.

Все это не на шутку обидело представителей ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел Австралии «выразил сожаление, что партнерство AUKUS исключает европейских партнеров, имеющих сильное присутствие в Тихом океане».

«Иными словами, европейцы плачутся, что американцы больше не зовут их в мировую песочницу — играть в геополитические игры. И к ним играть не идут», — констатировали эксперты издания.

Однако все это, продолжили эксперты, вовсе не отменяет «слепой веры» в США их особо преданных союзников. Последние уверены, что Вашингтон будет продолжать стоять на страже их безопасности, даже несмотря на то, что регулярно «отжимает» контракты у европейцев.