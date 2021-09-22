Пресс-служба Зеленского анонсировала консультации по «Северному потоку — 2»

Украина в ближайшее время проведет официальные консультации по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента страны Владимира Зеленского.

Украинский лидер ранее встретился в США с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Собеседники обсудили вопросы энергобезопасности Европы. В частности, участники переговоров обменялись мнениями по ситуации с российским газопроводом.

«Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку — 2"», — указано в сообщении.

Проект «Северный поток — 2» — газопровод, протянутый из России в Германию через Балтийское море. Перед запуском магистрали компания Nord Stream 2 AG должна получить статус независимого оператора. Соответствующую заявку рассматривает Федеральное сетевое агентство (BNA).