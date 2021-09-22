Самолет экстренно приземлился в Ташкенте после смерти пассажирки

Самолет British airways летел из Исламабада в Лондон. Экипаж посадил судно в аэропорту Ташкента из-за смерти пожилой пассажирки.

По предварительным данным, Boeing-777 авиакомпании British airways совершил вынужденную посадку в столице Узбекистана. На борту самолета умерла 83-летняя женщина.

Предварительной причина смерти пассажирки названа остановка сердца. Гражданство скончавшейся пока неизвестно. Пассажиров рейса разместили в одном из терминалов аэропорта Ташкента до следующего вылета.

Ранее авиалайнер из турецкой Анталии с пассажирами на борту подал сигнал бедствия перед посадкой в Санкт-Петербурге. Самолет выполняет маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 670 метров над землей.