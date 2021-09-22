В Швеции открытый гей-священник отказался венчать гетеросексуалов

Шведский священник с нетрадиционной сексуальной ориентацией Ларс Гардфельдт отказался венчать мужчин и женщин. Газета Goteborgs-Posten сообщает, что 56-летний мужчина из города Гетеборг принял такое решение на фоне многочисленных споров о возможности заключения брака между представителями сексуальных меньшинств в церквях.

Официально лютеранская церковь еще в 2009 году разрешила венчаться шведам одного пола. Но при этом у священников есть «право на отказ» — возможность не участвовать в процедуре венчания, если это противоречит их убеждениям. ЛГБТ-активиста Ларса Гардфельдта оскорбила подобная несправедливость.

«Я считаю абсурдом то, что шведская церковь поддерживает священников, которые отказываются венчать однополые пары. Поэтому я чувствую, что меня подтолкнули к этому решению. Архиепископ и другие священнослужители считают, что очень важно продолжать набирать священников-гомофобов», — посетовал мужчина.

pixabay.com /

По словам церковнослужителя, епископы должны задуматься, «стоит ли жать руки тем, кто презирает гомосексуалистов». В 2006 году Ларсу Гардфельдту пришлось уехать в Канаду, чтобы заключить священный союз со своим женихом. Журналисты Goteborgs-Posten отмечают, что сегодня эта проблема до сих пор сильно волнует борца за права сексуальных меньшинств.

«Я думаю, что искренняя любовь действительно прекрасна. Я хочу показать абсурдность отказа от свадебных церемоний для взрослых людей по их согласию. <…> Если мне иногда приходится заключать браки из-за того, что какой-нибудь священник отказался венчать однополую пару, то у этих священников должна быть возможность венчать гетеро-пары в те дни, когда я от них отказываюсь», — предположил Гардфельдт.

Споры о венчании ЛГБТ-пар развернулись на фоне грядущих выборов руководства Шведской церкви, которое будут определять стратегию развития религиозной организации.