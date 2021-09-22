МИД РФ: Вашингтон морально унизил Францию после создания AUKUS

Создание военного альянса AUKUS стало шоком для государств НАТО. Это доказывает, что для Соединенных Штатов Америки на мировой арене первичны лишь собственные интересы.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат отметила, что Вашингтон морально унизил Францию после создания партнерства с Австралией и Великобританией.

В МИД РФ рассказали, что США не проработали этот вопрос как следует. Они не предупредили своих союзников по НАТО об оборонном взаимодействии с другими государствами.

«Самое главное, что Соединённые Штаты продемонстрировали всем от противников до союзников - есть только их интересы, которые развиваются, исходя из их сиюминутной конъюнктуры, все остальное вторично», — пояснила Захарова.

Ранее стало известно об отмене встречи с участием лидеров США и Франции на полях Генассамблеи ООН. В качестве причины в Госдепе назвали несовпадение графиков мероприятий в рамках ГА, сообщили на телеканале «360».