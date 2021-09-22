Матвиенко: выборы показали реальный уровень поддержки властей гражданами России

Прошедшие 17–19 сентября парламентские выборы показали, насколько россияне поддерживают избранный властями курс развития страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

По мнению экс-губернатора Санкт-Петербурга, результаты голосования наглядно демонстрируют, что россияне солидарны с государственной властью, что и показывает новый состав Госдумы. Также высокая явка демонстрирует и доверие россиян к самой избирательной системе.

«Предварительные итоги (выборов. — Прим. ФАН.) подтвердили устойчивость нашей политической системы, дееспособность избирательной системы, а также показали уверенную поддержку гражданами курса президента на развитие страны, социального поворота в политике государства, который произошел с принятием обновленной конституции», — подчеркнула спикер Совфеда.

Парламентские выборы в России прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней парламентское большинство остается у «Единой России», второе, третье и четвертое места заняли КПРФ, СРЗП и ЛДПР. Также в Госдуме VIII появится и другая политическая сила — партия «Новые люди».