Специалисты Минздрава России обновили рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав утвердил 12-ю версию методических рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции, рассказали в пресс-службе ведомства.

Документ разработали ведущие российские специалисты с учетом накопленной научной информации. Эксперты тщательно проанализировали данные о результатах исследований и опыте использования лекарственных средств.

В новой версии обновлены разделы, которые касаются лучевой и лабораторной диагностики коронавируса. Специалисты переработали и обновили схемы лечения для тяжелых и среднетяжелых пациентов, объяснили в Минздраве РФ. В блок, касающийся терапии неотложных состояний, внесли информацию о рациональном применении кислорода.