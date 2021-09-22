Власти Крыма выставят Зеленскому счет за неуплату «коммуналки»

Украинский правовед, общественный деятель и юрист Татьяна Монтян рассказала журналистам, что президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев не оплачивает коммунальные услуги за собственную квартиру в Крыму. Долги украинского главы могут перерасти в полноценное судебное разбирательство с местным ЖКХ.

По словам Монтян, жилищные хозяйства готовы подождать еще два месяца. Если господин Зеленский не соизволит погасить долги за жилплощадь в поселке Ливадия, коммунальные компании начнут собирать документы на должника. Директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым» Анатолий Петров заявил, что после этого бумаги передадут в суд.

На данный момент «слуге народа» вынесено первое предупреждение. При этом Зеленский тратит миллионы гривен на поездки в США — недавний «американский тур» президента обошелся украинскому бюджету в 8,4 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей или 316 тысяч долларов).

Более того, ранее американский лидер Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что в этом году помощь Украине составит $60 млн, что является заметным для Киева снижением — сумма поддержки оказалась в четыре раза меньше, чем, например, была в 2019 году.