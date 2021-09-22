Гемпель пригласил Эрдогана посетить Крым после его заявления о принадлежности полуострова

Выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о принадлежности Крыма является недружественным выпадом. Об этом заявил депутат Юрий Гемпель.

Турецкий лидер на заседании Генеральной Ассамблеи ООН указал на необходимость сохранения территориальной целостности Украины. Среди регионов указанной страны Эрдоган назвал и российский Крым. Кроме того, глава государства призвал защитить права коренного населения полуострова.

Глава парламента субъекта РФ по народной дипломатии и межнациональным отношениям Гемпель резко ответил на слова президента Турции. Он предупредил его об ответе с российской стороны. Также депутат пригласил лидера посетить полуостров, чтобы тот смог увидеть уровень жизни крымчан.

«Эрдоган может лично приехать в Крым и убедиться, как живет и развивается многонациональный Крым, где гарантированы равные права всех народов, в том числе крымских татар», — подчеркнул Гемпель.

Ранее в Турции сообщили о непризнании итогов думских выборов в Крыму. Для властей республики голосование не имеет юридической силы, пояснили в ведомстве. Москва обратит на это внимание и сделает соответствующие выводы, привели слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на телеканале «360».