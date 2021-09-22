Отказ «Газпрома» от бронирования транзита газа через Украину вызвал беспокойство США

Отказ «Газпрома» от бронирования дополнительных объемов транзита газа через территорию Украины на октябрь вызвал беспокойство в США.

Об этом заявил представитель Госдепа США Амос Хохштейн. Он потребовал от России нарастить поставки топлива в Европу через Украину.

«Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это, поэтому, если это правда, ей следует сделать это как можно быстрее через Украину», — сказал американский чиновник.

Он считает, что в действительности украинские газопроводы обладают с достаточной мощностью, чтобы обеспечить газом Европу. Хохштейн обвинил Москву в намерении ускорить запуск «Северного потока — 2».