The Hill: встреча с участием лидеров США и Франции на полях Генассамблеи ООН отменена

Саммит представителей западных государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН отменена. Об этом сообщили журналисты американской газеты The Hill.

В издании рассказали, что в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН была запланирована встреча лидеров США, Франции, Германии и Великобритании. Спустя время стало известно, что переговоры не состоятся.

Причиной являются трудности с графиком мероприятий на ГА. Несмотря на это, многие главы дипломатических ведомств намерены провести в ООН отдельные встречи со своими коллегами.

Не исключены и переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана в течение недели, сообщили на телеканале «360».