Депутат проведет десять суток под арестом за неповиновение полиции в Омске

Суд рассмотрел административное дело депутата омского горсовета. Его признали виновным в неповиновении требованию правоохранителям.

Установлено, что правонарушение произошло во время голосования на парламентских выборах, когда народный избранник начал вести съемку во время нахождения на избирательном участке. Председатель УИК обратилась в полицию.

Сотрудники полиции попросили депутата выключить камеру, объяснив, что он не относится к представителям СМИ и не был наблюдателем. Мужчина не стал слушать стражей порядка. По решению суда ближайшие десять суток народный избранник будет находиться под арестом.