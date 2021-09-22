Центробанк призвал усилить контроль за внесением наличных в банкоматы

Российским банкам необходимо усилить контроль за операциями по внесению наличных в банкоматы, так как такие операции используют мошенники, заявили в Центробанке РФ.

Злоумышленники используют схемы, которые провоцируют потенциальных потерпевших на внесение средств на свои счета через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных денежных средств. В связи с этим необходимо дополнительное внимание к антифрод-процедуре, сообщает РБК со ссылкой на пояснения представителя регулятора. В ЦБ отметили, измененная система противодействию мошенничества будет применима «ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».

В сентябре этого года председатель Банка России заявила о намерении изменить механизм возврата по мошенническим платежам. Она заметила, что правоохранительным органам требуется тратить порядка трех месяцев на получение необходимой информации о счетах граждан. При этом центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ (ФинЦЕРТ) получает такие сведения сразу после жалобы клиента банку.