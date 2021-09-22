Полиция задержала подростка по подозрению в жестокой расправе над родителями в Москве

В северо-восточной части Москвы были найдены тела семейной пары с ножевыми ранениями. В жестокой расправе над супругами полиция подозревает их 16-летнего сына.

Согласно данным правоохранителей, задержанный подросток регулярно употреблял наркотические вещества. Кроме того, ранее он проходил принудительное лечение от наркозависимости в психиатрической клинике и стоял на учете в диспансере.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Правоохранители доставили его в отделение полиции для проведения допроса.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Полиция организовала по данному факту проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства и причины трагедии. Ведется расследование.