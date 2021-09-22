Врач Мясников назвал повышенный холестерин причиной возрастания риска инсульта

Ряд изменений в организме указывает на увеличение риска инсульта в будущем, в том числе и повышенный холестерин, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, плохим предзнаменованием будет и повышенный сахар в крови. Употребление алкоголя и курение также не способствует беззаботной жизни. Об этом Мясников рассказал в эфире Первого канала.

Если в организме замечены какие-то сдвиги, указывающие на возможный удар, то следует немедленно сделать УЗИ сонных артерий. Оно покажет наличие или отсутствие бляшек.

«Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», — сообщил врач.

Мясников предупредил, что не стоит себя лишний раз подвергать процедуре МРТ. Эту диагностику используют, как правило, для уже свершившегося удара.