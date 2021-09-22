Роспотребнадзор указал на возможные изменения дельта-штамма коронавируса в будущем

Изменения штамма «Дельта» новой коронавирусной инфекции, скорее всего, будут, однако вероятность повышения их опасности находится на низком уровне.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Камиль Хафизов в интервью РИА Новости рассказал, что процесс мутации происходит уже сейчас. По его словам, изменения происходят не только в гене S-белка, который может дать вирусу преимущество в сравнении с предыдущей версией.

«Существует заметно больше возможных мутаций-кандидатов, которые могли бы повысить приспособленность дикого типа патогена, но не дельта-штамма», — отметил специалист.

«Дельта» уже практически исчерпала себя. Такой вывод можно сделать, опираясь на научные труды зарубежных специалистов. Судя по опубликованным данным, дельта-штамм едва ли способен мутировать в более опасные версии коронавируса, подчеркнул Хафизов.